台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，台中市政府已依照行政院國發會審查意見完成報告書補充及修正，24日再度陳報中央審議。交通局表示，盼繼捷運藍線綜合規畫通過交通部審查後，捷運綠線向北延伸到大坑、向南延伸到彰化進度能再傳「捷」報。

交通局長葉昭甫指出，捷運綠線延伸線2020年10月23日經交通部審查同意並提報行政院審議，期間共三次陳報行政院審查，行政院主要的意見包括請市府評估推動的必要性、運量合理性、彰化段應待「擴大彰化市都市計畫」通過後再報、大坑段運量及發展受限等，市府已依據各項意見充分補充相關數據與說明，今天再陳報，盼行政院盡快安排審查會議，並加速核定。

葉昭甫補充，大坑地區周邊人口穩定成長，且大坑登山步道年旅客數更突破330萬人次，潛在運量驚人，極需導入大眾運輸服務，也可減輕塞車問題；延伸彰化段行經「擴大彰化市都市計畫」，將有效帶動地方發展，且終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，可充分發揮路網整合效益，便利中彰地區民眾往來。

交通局表示，此次修正報告並無調整路線方案，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。

葉昭甫說明，中捷綠線是大中部地區唯一一條捷運，綠線延伸計畫可分為延伸大坑及延伸彰化兩部分，總計全長9.08公里，總經費約355.91億元，列為前瞻軌道建設計畫之一，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，可行性研究核定後立刻就能啟動綜合規畫作業。