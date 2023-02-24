基隆市議會24日開始審查議案，民進黨團副總召張顥瀚首先提出臨時動議，希望把議程變更為染疫慰問金優先，但議長童子瑋裁示大會已經確認過議程，故先針對電動機車討論。現場藍綠及無黨派議員各自對電動機車案提出意見，火藥味十足。有趣的是，民進黨議員張顥瀚質詢完後，送了一台「迷你Gogoro」玩具車給謝國樑，讓現場嚴肅的氣氛突然輕鬆起來。對此謝國樑表示，市府提出相關政見僅是草案，要在議會充分討論並將方案完善後才執行，請議員放心。

民進黨議員張顥瀚漢質詢結束送了一台「迷你Gogoro」，希望電動機車政見不要縮水，讓現場氛圍輕鬆起來。（徐佑昇攝）

24日為基隆市議會第20屆第1次臨時會正式討論議案，原本議程第一案為討論眾所矚目的電動機車案，但是民進黨議員張顥瀚提出臨時動議，希望能將第二案的染疫慰問金提前到第一案。對此民進黨籍的議長童子瑋裁示，因為先前程序會和大會開始時，大家都對議程沒有意見，且染疫慰問金是第二案，一定會審到，所以還是照原定議程進行。

議程開始後，民進黨黨團總召鄭文婷首先開砲，將謝國樑過去提出的Gogoro政見看板秀出，批評謝的政策變動太大，而且在法律上來說，送和補助是有非常大的差異，這部分市府應該要講清楚。

基隆市議會開議，謝國樑回覆感謝議員指教，會持續精進政策內容，請議員放心。（徐佑昇攝）

對此謝國樑回應，他在政見文宣上，是寫「免費提供」，目標就是以補助讓青年朋友不用出錢，他並沒有提過「送」這個字眼，但這些都不是這個政策的重點，重點的核心應該是來幫助青年、達成淨零碳排的目標。

民進黨團副總召張顥瀚漢批判，根據他的調查，目前市價如果是5萬元的電動幾車，它的馬力與50C.C.的機車同等級，這樣可能連二信中學、二信國小的坡都爬不上去，5月市府要提要追加減預算，但今天只有薄薄兩張紙，實在無法通過。

有趣的是，在張顥瀚質詢完畢後，送給謝國樑一台「迷你Gogoro」的玩具車，期望他不要讓政見縮水。謝國樑也欣然收下這個「禮物」，彷彿回到當年台北市議會王世堅送柯文哲禮物的場景，讓現場的氣氛稍微輕鬆了一些。

國民黨議員基本上都支持謝國樑的政見，議員藍敏煌表示，此政見可幫助年輕人買機車，還可以招商引資，引進電動機車的產業鏈，一舉多得，應該支持。議員林沛祥表示，年輕人是社會上的經濟弱勢族群，補助買電動機車會有很大的幫助。議員呂美玲認為，電動車可讓基隆有更好的生活，應該支持市府。

無黨籍陳冠羽表示，就此議題不應該僅侷限在到底要不要送電動機車，而是要看到底基隆市青年到底需不需要電動機車，有沒有迫切性？究竟這個電動機車是要帶基隆如何發展？此外，其他縣市都在對低碳永續努力，像是新北市有對電動車的廠商要求，要有一定數量太陽能板的充電站等，但到現在基隆市對低碳永續並沒有明確方向，如果未來電動車大增，停車等配套目前都缺乏，勢必產生更大的問題。

謝國樑最後強調，本來同仁是的零售採購思維去擬定，所以政策有調整，價格會在4萬元以內，性能一定要足夠，會採取適合基隆的客製化模式去擬定，請議員不吝賜教，一定會好好執行。