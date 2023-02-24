男進貨250包「航海王」毒咖啡 警循線逮人

北市士林分局警方獲報，綽號阿源的男子為販毒中盤，近日向雙北地區大量運毒，經連月追查，15日前往新北市八里區，當場逮捕張姓犯嫌，起獲250包印有航海王動漫圖案的毒咖啡包，全案依毒品罪送辦。

警方表示，阿源集團在北部長期販毒，為躲避查緝經常變換住所，該集團通常以2人1組的方式運毒，1人把風1人交貨，對於購買毒品者身分更是嚴加過濾，通常要反覆確認，甚至會臨時放買家鴿子，但卻躲在旁邊觀察是否被「釣魚」，行事隱密、謹慎。

專案小組經連月追查，日前終於鎖定綽號阿源的張男行蹤，16日持搜索票前往八里區某民宅，當場逮捕張、江2名毒販，另起獲250包印有「航海王」的毒咖啡（毛重1000多克），全案訊依後毒品罪移送法辦。

士林分局表示，為保護市民健康，對於查緝毒品工作從不懈怠，最近3個月，查緝各式毒品總量已高達1萬餘公克。目前正值「清源專案」期間，檢肅毒品犯罪是當前重點工作，士林警將賡續執行各式掃蕩勤務，強力打擊犯罪，以淨化治安。

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