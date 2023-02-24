信義房屋全台直營，數十年來堅持錄取「無房仲經驗」新人，希望從零開始培養具有業界專業、服務熱忱的房仲業務人員。除此之外，信義房屋也深耕校園，今（24）日信義房屋也與中國科技大學正式簽署產學合作，希望進一步強化業界與技職體系人才的鏈結，未來將透過專班課程、競賽、獎學金等形式進行，提前在學校端培養不動產領域專才。

信義房屋與中國科大簽訂為期三年的產學計畫，專題競賽部分，擬由中國科大主辦，邀請全國大專院校學生組隊參與，並由信義房屋指派業師指導，讓學生能在業師指導下，提出符合企業所需的創意、問題解決方案，學生也藉著競賽，更深入了解不動產業界的實務課題。

專班課程及培訓部分，將針對在校生與畢業生分別開設「不動產產業營運實務選修課程」、「不動產產業營運實務培訓課程」，以培養產業專業、經紀業職能訓練為主，並協助學生考取相關證照；最後，也會協助學生進入信義房屋實習或取得正職工作機會。

信義房屋總經理陳麗心24日率倫理長兼人資長楊百川、人力資源部協理馮昌俊，正式與中國科大締結產學合作。陳麗心指出，信義房屋從民國75年開出第一家分店以來，就堅持從零培養所有業務人才，而且，不只是新人入行才開始，而是深入到很多大專院校，包括政治大學、成功大學、逢甲大學與雲林科技大學等，在前端就讓學生更了解不動產業界以及產業的需求。

信義房屋總經理陳麗心（左）與中國科大校長唐彥博共同推動雙方產學合作計畫。（圖/信義房屋提供）

此次與中國科大締結產學合作，更有許多跨科系師生的參與，包括管理、金融、行銷、觀光、土木等領域。陳麗心也認為，這就是真正結合產、學界資源，更能夠培養出全方位的不動產專業人才。

中國科大校長唐彥博也表示，中國科大重視品格教育，因為深信「態度決定高度」，而信義房屋長期以來致力於人才培育，尤其注重員工的品格養成及專業培養，希望透過雙方此次產學合作，塑造學生、學校、產業界三贏。

信義房屋長期深耕大專院校校園，除參與校園徵才博覽會、應屆畢業生說明會等，更主動延伸設計許多針對學生的育才、徵才方案，例如「業務全時實習生計畫」、「幕僚暑期實習計畫」、「校園社群大使」、企業參訪等。信義房屋也表示，未來將持續培養產業中最頂尖的專業人才，也同時會提供更具競爭力的薪酬福利，保障同仁工作與生活平衡，創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。