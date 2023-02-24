有些長輩認為吃香蕉會傷筋骨，甚至是打壞骨本，但骨科醫師嚴可倫表示，吃香蕉會使骨頭變軟的說法毫無根據，香蕉是有益身體健康的水果，富含鈣、鎂、鉀及維生素C，反而對骨骼和肌肉有幫助，長輩認為骨頭變差，應該是要擔心骨質疏鬆問題。

骨科醫師嚴可倫在臉書粉專提到，許多長輩不喜歡吃香蕉，認為香蕉吃太多會使骨頭變軟等，但這是錯誤觀念，香蕉含有鈣、鎂、維生素C及鉀4大營養素，可以保持骨骼健康，許多馬拉松或自行車比賽選手想及時補充能量，大多都會選擇香蕉。

嚴可倫解釋，香蕉含有鈣，有助於維持骨骼的健康和強度；鎂有助於肌肉和神經系統正常運作，而且還能調節身體中的鈣和磷，這兩種營養素對骨骼健康很重要；維生素C有助於生產膠原蛋白，保持關節彈性和健康；鉀則有助於肌肉和神經系統的運作。

此外中醫師吳明珠曾提醒，以中醫角度來看，香蕉性寒，因此體質虛寒者，例如經常胃痛、腹瀉等脾胃虛弱的人應該少吃，如果胃酸過多也宜忌食，並建議骨折的傷者少吃香蕉，因為骨折時身體處於較虛狀態，待體力恢復再食用，才不易引致筋骨酸痛。