台南去年首度納入米其林必比登推介評選，共有27間店家入選，其中一間店家「大勇街無名鹹粥」去年才調整價格，不料日前又發出公告，3月10日將開立發票，也因此粥品全面調漲5元，消息一出，有饕客驚呼：「太好吃！國稅局也想來分杯羹」，但仍許多忠實顧客表示會繼續光顧。

業者近日在臉書粉專發文表示，將從今年下月10日起正式開立發票，所有粥品皆漲價5元，「敬請見諒，請記得索取發票，祝您中獎」。消息一出，隨即有饕客留言哀號，「因為太好吃，所以國稅局也想來分杯羹，還真是好棒棒」、「無名…變有名了」。

根據《自由時報》報導指出，該店位於住宅區的一間鐵皮屋內，雖然沒有招牌，但常有許多饕客光顧，久而久之也就習慣稱該店為「大勇街無名鹹粥」，最早一碗鹹粥45元，但不敵原物料上漲多次調整價格，去年11月就曾發出漲價公告，雖然如今鹹粥將漲至75元，但仍有許多死忠顧客表示願意買單，認為經濟又實惠。

事實上，國稅局曾表示，台南有許多名店深受民眾喜愛，難免會引起較多「關心」，常有消費者認為店家生意絡繹不絕卻沒有開發票，特地和國稅局反映，而國稅局收到意見後，就會先派員稽查，評估該店營業額是否有達開發票的門檻，之後即核定、輔導，雖然多數店家起初會抗拒，但後來配合度都很高。