新竹縣政府文化局舉辦新竹縣代表藝術家蕭如松百歲冥誕活動，其中巡迴展首次移師台中市亞洲大學附屬現代美術館展出，為加大宣傳效益，新竹縣長楊文科特別邀請媒體朋友及縣府團隊於24日參觀展覽，同時台中市長盧秀燕也受邀一同看展，感受蕭如松大師的藝術精神。

楊文科說很榮幸「蕭如松百歲冥誕紀念巡迴展」能在全台首屈一指的亞洲大學現代美術館展出，明年也會繼續推動新竹縣藝術家巡迴展，與各地美術館合作，感謝亞洲大學創辦人蔡長海提供如此優質場館，讓首場巡迴展順利展出，也讓蕭老師精神發揚光大。

盧秀燕說，展覽將新竹縣代表藝術家蕭如松一生最棒的作品展出，讓中部民眾也能就近欣賞，很高興有這樣的交流，未來中台灣8縣市交流會更加密集，互相參訪及協助，資源共享，把餅做大，讓縣民市民更幸福、更便利。

新竹縣文化局長李安妤說，多年致力推廣蕭如松的美術運動精神，從整建蕭如松藝術園區開始，每年辦理系列活動，藉此灌溉文化苗圃，致敬蕭如松在臺灣藝術史的地位，本次將展出至4月16日，件數共123件，除畫作外，還有〈蕭老師文物~木殼花、鐘塔雕塑〉，以及1組〈書法教學範本〉，各時期經典畫作薈萃一堂，難能可貴。

活動上楊文科特別贈送盧秀燕在地玻璃藝術家黃瓊儀「松語杯」作品，「松語杯」是黃瓊儀老師以女性思維，將蕭如松老師的畫作立體化，象徵透過藝術精神，維繫縣市友誼長存。松語杯是新竹縣文化基金會與玻璃藝術家黃瓊儀首次合作開發的文創商品，以蕭如松經典「窗邊系列」畫作發想，玻璃上色以灰藍色調的點與線融合，因純手工打造，讓每件松語杯擁有獨一無二的圖案。