主持人王偉忠日前在節目《欸！我說到哪裡了？》訪問到音樂人ØZI，除了談到ØZI的新專輯，身為「金嗓歌后」葉璦菱的兒子，王偉忠也好奇媽媽對他在音樂上的指導，ØZI直指葉璦菱曾脫口：「這不會紅啦！」

王偉忠先在節目中表示，以前葉璦菱帶ØZI上節目時，就注意到他很會音樂，沒想到長大後除了音樂很厲害，還發現他很會說話，ØZI對此回應：「這是疫情期間的最大收穫」，說明自己原本的人設是「有距離感」，但疫情的關係，所有人都待在家，於是他在語音軟體跟大家聊天，不知不覺練就了主持人的能力。

ØZI上王偉忠節目分享近況。（圖/Youtube 中廣流行網 i like radio）

接著王偉忠擔心ØZI太快拿獎，會不會讓他感到迷惘？ØZI表示他在金曲獎後經歷了一段低潮期，因為得獎又做第二張專輯，讓他覺得自己的音樂「好像很行」，可以用大量英文歌詞配上最棒的編曲，達成國際水準，成為「國際巨星」，但他反而把音樂變成一個「工作」，逐漸找不到自己。於是他開始反思成為國際巨星的條件，得出不能複製韓國經驗的結論，需要以自己的文化為核心，所以在新專輯的封面翻玩八家將的元素，讓他覺得很過癮，彷彿重生了！

談到爸媽的話題時，ØZI說爸爸比較沉默，媽媽超級正能量，常常帶著一大堆花到他家，要幫他插花；但其實媽媽以前很擔心他做的音樂，會邊聽邊說：「這個不行啊，不能琅琅上口」、「這沒有起承轉合，不會紅啊！」後來變成提醒他要保護嗓子、早點睡，「在音樂上，就比較少給意見了。」