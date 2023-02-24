疫後跨境旅遊市場復甦，全包式滑雪假期領導品牌Club Med業績表現亮眼，截至目前為止與2019年疫情前雪季同期相比增長超過32％，且越來越多的旅客開始預訂今年3至5月期間出發的滑雪假期，過去四周3至5月期間出發的春雪訂單相較於前八週訂單已衝破200％，其中家庭客群佔比衝7成，代表疫後家庭客對全包式滑雪假期的期待不減反增，而春雪行程下訂關鍵在於可同時滿足「日照時間長」、「氣溫宜人」、「性價比高」三大要點。旅客選擇春天期間出發北海道滑雪，不僅性價比高，也可避開旺季滑雪人潮，在雪場盡情暢滑。

全包式滑雪假期領導品牌Club Med擁有超過60年經營歷史，於全球擁有22座各具特色的滑雪度假村，Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，Club Med在去年冬天於日本北海道Kiroro全開幕第3座滑雪度假村Kiroro Peak行館，Kiroro雪場擁有全北海道最豐沛的雪量及極佳鬆軟雪質，雪季長達160天，讓12歲以上的玩家級雪友在春季3至5月期間可盡情滑雪。另一間坐落在北海道的Club Med Sahoro滑雪度假村最適合三代家庭客群，3至4月期間出發的春雪行程不僅涵蓋食宿、雪票、分級分齡滑雪課程，更包含兒童俱樂部，除了滑雪，亦有加拿大浴、溫水泳池、雪地健行滿足樂齡旅客，對三代家庭來說不僅可迎合不同年齡層的客群需求，更可省去旅程規劃的心力。

時序即將進入3月滑雪季末，許多雪友欲罷不能期待在春天3至5月期間來趟最後一滑，有別次1至2月期間滑雪，不僅可以避開旺季的雪場人潮，春天氣溫稍微回暖，充足的陽光亦可延長白天日照時間，讓滑雪旅客有更多時間在雪道上好好挑戰，不受人潮和天氣干擾。

北海道春雪期間人潮少，無論機票、食宿、雪票價格相較於旺季優惠至少40～50％，能享有更高的性價比。Club Med針對玩家級雪友特別推薦Kiroro Peak行館，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠，雪季可一路延續至5月初。相較於鄰近的二世古雪場每日上萬人潮，Kiroro雪場每日僅近千人次，可確保滑雪客盡情享有寬敞的雪道空間。不僅如此，從雪村出發僅需40分鐘，即可抵達百年歷史港城小樽，漫步在街上探訪百年玻璃名店，沉浸小樽獨有氛圍。

Club Med Sahoro滑雪度假村最適合三代同堂的親子滑雪假期，村內特別針對4歲以上孩童推出免費滑雪課程，設有神奇魔毯、基礎雪地練習場等設施，讓孩子在安全的環境下體驗滑雪樂趣，除了滑雪，還有一系列音樂、藝術、表演等寓教於樂的活動，讓孩子擁有最充實的回憶。成人與樂齡旅客亦可參加免費分級、分齡滑雪課程，滑雪後最適合泡在露天加拿大浴擺脫一整天疲累，同時欣賞被白雪覆蓋的樹林美景；最後再由北海道在地漁獲美食滿足味蕾，讓身心靈得到充分滿足。

劉育慧建議想來趟春雪體驗的旅客不妨把握Club Med首次推出北海道Kiroro Peak行館的春雪限時優惠，即日起預訂4月1日至5月6日期間入住，春雪食宿假期6折起，五天四夜（不含機票）每人29,000元起；選擇北海道Sahoro（不含機票）五天四夜則是每人32,500元起，價格均涵蓋住宿、美食、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、瑜珈、G.O娛樂秀、主題派對等一系列體驗。行程花費相較於滑雪旺季優惠40～50％，每人現省至少萬元以上，無論是本次雪季想滑兩次以上的玩家級雪友或是家庭出遊，皆能享有更高的性價比。