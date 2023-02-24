醫護團隊與鄭家人一同合影。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

父女倆緊握雙手，深深祝福。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

「女兒，你一定要幸福喔！」68歲的鄭爸爸，緊握著女兒的手，輕聲給予祝福，溫馨的畫面，場合卻是在醫院病房，原來是26歲的鄭怡亭，為了一圓罹癌父親的心願，特地穿上婚紗，與先生一起在病房和父親留下珍貴的「全家福」，希望能為爸爸打氣，繼續對抗疾病。

鄭先生肺癌末期，鄭先生的哥哥年初因肺癌往生，由於他出現相似症狀，過年後在家人勸說下就醫檢查，未料被診斷出肺癌，且癌細胞已轉移到其他器官，因病程進展快速，讓原本要拍全家福的計畫延誤，門諾醫護團隊協助完成想要做的事，花蓮婚紗奧莉維亞老闆得知狀況後，也主動出借華麗婚紗，幫助圓夢。

「我的女兒穿禮服真的很漂亮，你們一定要幸福！」帶著氧氣面罩，即使身體相當虛弱，鄭先生還是努力的把心中最深的祝福說出口，父女倆緊握雙手，眼眶滿是淚水，讓一旁的醫護團隊不禁鼻酸，潸然淚下。

26歲女兒鄭怡亭說，大學未畢業就和爸爸到工地工作，父女感情深厚，她自責沒有盡早發現爸爸身體異狀，雖然3年前已和先生登記結婚，但爸爸對於未能替她舉辦婚禮總覺得有愧疚，於是才計畫今年初要穿婚紗和爸爸一起拍全家福。鄭怡亭也感謝門諾醫護團隊，圓了爸爸與她的夢。

門諾醫院胸腔內科主治醫師許智凱說，鄭先生出現聲音沙啞至耳鼻喉科檢查，後來發現聲帶麻痺轉至胸腔科，並進一步檢查出肺癌末期。也呼籲民眾身體不適，如慢性咳嗽、久咳不癒、胸痛、背痛、肩膀痛、反覆性支氣管炎等，及早就醫，早期發現盡快治療。