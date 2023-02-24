蛋荒嚴重，有產蛋的牧場都被關注，西螺農工的實習牧場飼養281隻蛋雞，也有網友詢問可否買蛋？西螺校長程俊堅今（24日）表示，實習作品雞蛋8顆50元，但全部「內銷」，教職員工一周認購一次，所得全用於買飼料。

西螺農工實習牧場1.9公頃，養牛、豬、雞、鴨、鵝，畜保科學生每周實習1天、高二2天、高三3天，雞就有蛋雞、土雞、公雞，新一批281隻蛋雞去年8月開始產蛋，平均每天生170顆蛋，算是雞蛋富翁。

西螺農工飼養的281隻母雞正好可以生蛋，每天產蛋170顆，該校是另類雞蛋富翁。（周麗蘭攝）

西螺農工實習產品還有香腸、臘肉、板鴨、土鷄、番鴨，其中雞蛋最近受到高度矚目。校長程俊堅表示，去年3月進場的伊莎小蛋雞，學生從防疫開始學習，養了5個月後開始產蛋，雞蛋實習產品原本10顆50元，去年因應飼料漲價，調整為8顆50元，只在實習商店販售，也只開放教職員工訂購，一周一次，不對外販售。

網友關切西螺農工品質好又健康的雞蛋如何買得到？校長程俊堅說，社會上缺蛋與該校比較不相關，養雞是學生本來就應該做的實習，雞蛋是實習產品，也是只有內銷。