新竹縣社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣25日上午8時30分至11時30分，由大安醫院醫護團隊在竹北市十興里民活動中心開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗700個名額，已開放線上預約且尚有名額，現場也提供隨到隨打100位名額。另外，6-11歲兒童疫苗接種安排在10：40-11：30請家長依預約時間攜帶幼兒前往，以免人潮擁擠久候。

衛生局也規畫於3月4日8時至16時，在13鄉鎮市衛生所開設COVID-19新冠疫苗接種專案，除提供6歲以上Moderna 次世代BA.4／5雙價疫苗以外，還提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，以隨到隨打及電話預約方式服務民眾，考慮各衛生所人力，煩請民眾至衛生局疫苗地圖網頁查詢或致電衛生所確認（北埔鄉衛生所安排在3月5日開設）。

統計至2月23日，新竹縣累計確診人數27萬8242人。衛生局鼓勵長輩完成疫苗接種，以降低重症及死亡的風險，設籍新竹縣75歲（37年次）以上接種COVID-19疫苗「第1劑」及50歲（62年次）以上接種「第2次追加劑」這兩類對象，在3月13日前到縣內13鄉鎮市衛生所完成疫苗接種，即可獲得500元禮券，數量有限送完為止。

衛生局請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。另外，縣內51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。

衛生局並表示，中央流行疫情指揮中心日前宣布調整各類型住宿式及社區式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩之措施，今年2月27日起取消社區式照顧機構定期快篩措施，並於同日起放寬住宿式照顧機構快篩頻率，本次定期篩檢措施調整至3月31日止。住宿式照顧機構篩檢頻率調整為住民及服務對象每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2-18歲維持每周1次，未滿2歲免篩），有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員取消每週定期快篩，有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時）如有接觸史、群聚等）亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。