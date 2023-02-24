台台併陷入延長賽，台灣大哥大董事會今日討論與台灣之星合併案，董事會通過授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發0.0326股普通股，換算併購金額從282億元變197億元，砍價約85億元，與先前外傳百億元差異不大。

台灣大合併台灣之星因頻譜超標，遭NCC要求處理或歸還，引發台灣大不滿。台灣大先前更是發出兩波新聞稿，先說此舉窒礙難行，並以 體董事「交換意見」名義回嗆，認為NCC裁處於法無據，有損雙方用 戶及股東權益。

台灣之星最值錢的除5G頻譜，就是2013年標下位於1GHz以下的黃金 頻譜900MHz上下行共10M，但合併不能留頻譜，NCC等於把球丟還給台 灣大，讓台灣大著手評估「 台灣之星到底還值不值這個價了」，陷入不買跟希望殺價的抉擇。

台灣大2021年底宣布換股合併台灣之星時，當時股價100元，買價約282億元，不過台灣大股價今日已跌至96.6元，已經讓魏家「少拿」9億元，如今台灣大又砍價，就看台灣之星願不願接受。

台灣大哥大表示，將盡速與台灣之星完成修約及主管機關核准申請，經過一年以上的準備，整併程序將可更順利迅速地進行，新的換股比例除了將降低股權稀釋，對兩造也是雙贏結果，基於台灣之星優於其相近同業的 用戶數、ARPU以及EBITDA，將可為股東帶來更好的收益。