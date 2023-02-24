中華航空本月初推出「情人節全航線促銷」獲得熱烈響應，為回饋旅客支持，華航網站將於2月25日至28日連假期間，加碼推出「你放假 我FUN價」促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，準備赴日韓賞櫻或前往泰國潑水節的民眾，搶購這一波超划算。

華航表示，旅客於活動期間購買5月31日前台灣地區出發的經濟艙機票可享優惠，如台北－廣島6465元起（未稅）、台北－釜山8478元起（未稅）、台北－清邁8032元起（未稅）；長程航線如台北－羅馬2萬4095元起（未稅）、台北－紐約2萬8557元起（未稅）；台北－高松航線還有華夏會員專屬優惠6260元起（未稅）。

喜迎東南亞新航點開航，華航精選多條航線限時促銷，包含台北－宿霧4805元起（未稅）、台北－峴港6745元起（未稅）、台北－新加坡6745元起（未稅）及台北－檳城8200元起（未稅）。

華航指出，看好疫後旅運復甦，各航線持續增班載客，3月26日起將復飛台北－釜山航線，每周提供4班往返服務；台北－羅馬航線每周則提供3班往返服務，將持續視市場需求布局航網航班。