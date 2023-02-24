25歲簡姓男子2020年間於網路認識年僅15歲少女，不甘心少女提分手，居然強制性交後並將影片上傳至性愛網站供不特定人觀覽，揚言要讓少女「出名」，簡男遭法辦判刑3年，收到通知未入監，隨即展開逃亡，平日流竄工地打零工，永康警方昨天在台南市永康區一處建築工地將他逮捕到案。

永康分局大橋派出所指出，簡嫌為台南人，於本月初遭發布通緝，警員劉耿銘、吳柏諺查閱通緝資料後，開始調查簡嫌行蹤，經調閱大量監視器畫面比對，掌握他平日騎車都會刻意戴上頭套，躲避警方追緝，經逐步分析簡嫌行經路線，抽絲剝繭鎖定簡嫌可能出沒的據點，昨天在永康某建築工地地下室，當場查獲，將躲藏多時的惡狼送進監獄。

警方指出，簡嫌因不甘心少女提分手，除對少女強制性交，還將性愛影片上傳性愛網站供人觀覽，甚至登錄少女網路帳號竄改主頁標語，經少女就讀學校的導師發現影片在網路流傳，通知家屬提告，但簡男仍不肯罷休，前往少女住處前叫囂及衝撞房門，遭法辦判刑3年，卻未入監服刑，展開逃亡。

警方表示，簡嫌面對警方找上門來，態度還算配合也沒有多做掙扎，據了解，他得知遭通緝後，就到處遊走各工地打零工，平常也幾乎都頭罩不離身，不過，終究難逃法網，只能束手就擒。