近年大陸企業遭美國狙擊，引發市場對陸企的拋售，然挪威有一家新興市場資產管理公司，專門買進那些因為制裁而遭遇拋售的大陸股票，殊不知這樣的策略使這家挪威公司今年表現超越九成的同行。

美媒報導，私募基金Skagen AS新興市場股票基金負責人Fredrik Bjelland表示，他近15億美元的投資組合中，大陸股票佔比高達3分之1以上。

Bjelland指出，陸股被嚴重錯誤定價，因為美國投資人迫於制裁拋售陸企股票。報導舉例，中海油等數十家大陸企業在前總統川普執政時期遭到制裁。

Bjelland表示，有一波被動、不分價格的賣家，作為反向操作投資者，最喜歡做的一件事，就是從那些不計任何價格迫切出脫持股的人手中買進，「這提供非常非常好的價格」。

Skagen AS於2021年5月開始買進中海油，之後以美元計價的回報率為73%。可即便如此，Bjelland表示中海油仍被嚴重低估。

事實證明，這樣的投資策略效果顯著，中海油股價去年漲24%，Bjelland預計公司股價上漲約40%。他說，中海油的交易幫助公司新興市場基金跑贏中國指數，填補在俄羅斯的損失。根據排名顯示，Bjelland的基金今年迄今的表現擊敗9成的同行，而去年也有不俗的表現，擊敗81%的同行。

Bjelland說，「我們在2021年、2022年是大陸股票的淨買家，這些股票從2020年底的高估值開始變得更便宜」。

Bjelland指出，該公司策略是尋找不受歡迎、便宜的標的，這代表這些股票通常會下跌，若要更快速的下滑，則必須有人要放棄。