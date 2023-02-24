高雄市動保處呼籲，犬、貓施行絕育手術不僅對動物好處多多，且符合動保法規定，請飼主即早申請，既節省手術費用又免擔心受罰。(高雄市動保處提供／林雅惠傳真)

高雄市動物保護處即日起開始受理犬貓絕育補助！凡高雄市民、愛心個體戶、動物保護團體所飼養之犬貓及偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動等類別皆是補助對象，動保處呼籲，犬、貓施行絕育手術不僅對動物好處多多，且符合動保法規定，請飼主即早申請，既節省手術費用又免擔心受罰。

動保處指出，飼主於活動期間攜帶犬、貓至高雄市任一動物醫院完成絕育手術後，即可向動保處申請手術費補助，申請補助的犬、貓需有寵物登記及1年內的狂犬病預防注射紀錄，每位飼主以2隻為限，飼主提交申請書並經審查通過後，補助費會直接匯入飼主指定的同名帳戶。

動保處處長葉坤松表示，今年度與歷年不同的新制有兩項，包括參照「民法」成年年齡下修，配合調整申請資格為年滿18歲高雄市民；及評估近年消費、物價狀態，推動「高雄市動物保護及防疫補助辦法」修正，絕育補助金額自原先公犬（貓）每隻補助500元、母犬（貓） 每隻補助1000元，調升至公犬（貓）每隻補助800元、母犬（貓）每隻補助1500元，已公告實施。

葉坤松說，動保處去年度共受理完成9972件犬貓絕育補助案，依動物保護法規定，除非有繁殖犬貓特定寵物業許可證，一般的犬、貓飼主都應替寵物絕育或向動保處提出免絕育或繁殖需求申報及管理說明，否則和違法繁殖一樣，都可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰！