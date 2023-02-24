中和2歲男童恩恩去年4月染疫過世，成為國內首位兒童確診死亡案例，恩恩爸認為新北市政府自創的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，導致救護車81分鐘後才抵達，送醫過程延誤，新北地檢署偵查終結，認定過失致死、廢弛職務釀成災害罪嫌不足，今將新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清、消防局救災救護指揮中心主任李宇松不起訴。

檢方調查認為，恩恩的送醫過程，基於分層負責，實際處理者均為第一線值勤人員，並無本件所列被告等人；而消防局前年6月3日便簽、指揮中心各類案件標準作業程序及COVID-19疑似或確診病人處理流程圖是由李姓主任決行，並無事證可認侯友宜、黃德清及陳潤秋就前開送醫流程事先參與規畫或設計。

而就相關政策或行政法令之制訂、送醫流程之規畫、相關人力或物力配置，縱有不夠周延或全面之處，亦應屬有無行政或政治責任的問題，仍不宜率以刑責相繩。

且本件如能提早送醫或中和衛生所人員有接聽電話，是否即能避免恩恩死亡結果之發生，亦乏事證可據，無法認定前開制度的設計、或送醫遲誤與死亡間有刑法上相當因果關係，難認侯友宜、黃德清及陳潤秋應負過失致死之刑責。

至於公務員廢弛職務罪，須有公務員廢弛之事實及發生災害的結果外，且所謂之「災害」，是指災變發生，使多數公眾的生命、財產、身體遭受損害而言，因此如僅使少數人遭受損害，則不能謂的災害。本件並無證據足認有使多數公眾之生命、財產、身體遭受損害，顯與該條之構成要件不符，告發意旨尚有誤會，應認黃德清、陳潤秋及李宇松此部分罪嫌亦有不足。

另告發認為黃德清及李宇松於恩恩爸於同年月6日上午某時許，至消防局聆聽上開有關恩恩送醫過程相關錄音檔案時，偽造報案電話，製造指揮中心忙碌之假象，涉犯圖利罪嫌；告訴意旨認前張姓消防員於臉書貼文或於電視台發表言論，涉犯公然侮辱及誹謗罪嫌；認為卓冠廷涉犯教唆公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，於今一併偵結，檢察官認犯罪嫌疑不足，均為不起訴處分。而張姓消防員自首涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，則為緩起訴處分。

此外，恩恩案去年9月間遭新北市府駁回國賠訴求，恩恩爸去年11月也對新北市政府、消防局和衛生局提出國賠新台幣「1元」的民事訴訟，全案尚在審理中。