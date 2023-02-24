民進黨日前指砲轟國民黨南投立委補選候選人林明溱，南投縣長任內5年內到大陸84次。林明溱今提告民進黨抹黑；民進黨副祕書長黃建嘉表示，民進黨也已收集資料請律師研議舉發林明溱、林儒彬財產來源不明罪。

黃建嘉指出，林明溱2022年的時候說他的豪宅總造價不會超過1500萬，2023年的時候又說這棟豪宅是2300萬。為何前後價差高達800萬？會不會下次又說3000萬？民進黨是針對其前後不一提出質疑。

黃建嘉也提到，林明溱過去說他的豪宅每坪造價7萬，但根據內政部地籍系統，林明溱的豪宅土地價值一坪超過9萬。請問林明溱一坪到底是7萬還是9萬？如果是7萬的話，為什麼林明溱買的比別人便宜28％？每坪價差超過2萬，如果是9萬的話，為什麼林明溱當初要說謊？

黃建嘉說，林明溱自己說林儒彬擔任無給職特助3年，都沒有領薪水，也就是說林儒彬三年來都沒有收入。林明溱也說，林儒彬的豪宅貸款1500萬，請問沒有薪資收入要如何申貸房貸？而且還可以貸1500萬？是銀行沒有徵信把關？還是林儒彬有其他資產證明，資產雄厚到不需要薪資證明就可以貸款，請問林儒彬說清楚，他在沒有薪資證明之下如何貸出1500萬？

黃建嘉認為，以上三點，都是根據林明溱自己說的，如今林明溱卻又通通翻臉不認。請問林明溱，到底哪一個才是真的林明溱？林明溱的話到底哪一句才是真的？