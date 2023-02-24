穿山甲寶寶體重穩定增加，雙方將持續聯繫，再密切觀察寶寶喝奶狀況。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

月初遠赴捷克布拉格動物園的穿山甲「果寶」及「潤喉糖」，成功產下寶寶，也成為首隻在歐洲出生的穿山甲，台北市立動物園表示，穿山甲寶寶將滿1個月大，保育員們經歷寶寶體重下降、媽媽泌乳量不足的辛苦育兒過程，還需採用人工哺育幫忙，幸好寶寶現在體重穩定增加，雙方將持續聯繫，盼牠平安長大。

去年4月，台北動物園的穿山甲「果寶」及「潤喉糖」到捷克布拉格動物園擔任保育大使，「潤喉糖」也在2月2日順利產下一隻雌性穿山甲寶寶，園方表示，雖然還未決定寶寶名字，但布拉格動物園照養團隊已給了牠「小松果」、「小可愛」、「小豬」、「小勇士」等稱呼，展現對穿山甲寶寶的喜愛。

園方也說，穿山甲寶寶剛出生的前3天，雖展現活潑生命力，媽媽「潤喉糖」也積極照料、試圖餵奶，但寶寶體重仍緩慢下降，進入第4天時，台北動物園建議布拉格方改用人工哺育方式，為寶寶爭取時間。

園方指出，雙方視訊開會後，發現可能是媽媽「潤喉糖」的奶水不足，開始嘗試轉移媽媽「潤喉糖」注意力，一天兩次將寶寶帶離媽媽來人工哺育餵食，補充寶寶成長所需熱量，同時提供卵磷脂或其他藥物等，刺激媽媽「潤喉糖」的奶水分泌。

園方強調，為了不讓寶寶過度依賴人工餵食，每次人工餵食都是只給寶寶基本的代奶量，平時則讓寶寶去吸吮、刺激媽媽「潤喉糖」的奶水，到出生第8、9天時，才首次觀察到媽媽「潤喉糖」的乳頭分泌奶水，但奶量不多，而寶寶經人工哺育後，成長速度僅同齡穿山甲的50到60％，決定將一天兩次的人工餵食增加到一天三次。

園方表示，隨寶寶的體重上升及媽媽泌乳量增加，逐漸將人工餵食降回一天兩次、一天一次，直到2月21日評估寶寶的活力與健康都良好，體重也跟上腳步，決定暫停人工餵食，再密切觀察寶寶喝奶狀況，也感謝布拉格動物園投入大量的時間與人力，讓穿山甲後代健康平安地成長。