南投縣第2選區立委缺額補選將於3月4日舉行，為防杜暴力、賄選、假訊息、賭盤等不法介入選舉，警政署刑事警察局專責警力進駐南投縣，比照全國選舉規格，配合地檢署查察賄選、暴力案件。

刑事局中部打擊犯罪中心大隊長廖水池、南投縣警局刑警大隊長葉明鐘，24日到南投地檢署拜訪檢察長張云綺及主任檢察官，就選前查賄制暴及治安維護等工作交流意見。

南投地檢署在去年九合一選舉時，查察賄選成效卓著，並對15名當選人提起當選無效之訴；此次立委補選，已先期指派主任檢察官訪視選區各分局，指導具體查賄作法及蒐證要領，並依選前治安情勢及賄選情資蒐報狀況，調派專責檢察官進駐分局或機動支援。

南投縣警局也全力動員，舉辦社區治安座談及執行候選人服務處安全維護時，提醒民眾勿介入賄選，維護選舉結果公正，並宣導法務部提供每案1000萬元檢舉獎金，鼓勵民眾踴躍向地檢署等治安機關檢舉賄選。

警政署對於南投縣立委補選查賄制暴工作，比照去年九合一選舉任務執行規格，規畫刑事局專責警力進駐南投縣警局，地檢署將能更有效整合地方警察機關蒐報情資，運用中央支援優勢警力，鎖定疑似賄選目標與不法組織強力打擊，遏止賄選暴力等不法介入，確保選舉公正與平順。