彰化縣大城鄉原有6所國小，鄉內人口流失和少子化衝擊，繼2021年裁併頂庄國小之後，今年又計畫裁併潭墘國小，風頭水尾的大城，面臨一半小國被裁併的命運，地方串連反廢校聯盟發聲請命，彰縣府表示，考量同儕互動，才有把納入大城國小學區的考量，將舉辦公聽會聽取民眾心聲。

彰化縣政府計畫裁併潭墘國小，地方串連反廢校聯盟發聲請命。（柯志憲提供／吳敏菁彰化傳真）

潭墘國小從1958年創校至今64年，全盛時期有12班級，超過600名學生，近幾年人口銳減，113及114學年度每年新生數僅2人，預估未來5年學生數皆為40人以下、新生數皆未達10人。彰縣府計畫裁併，將學區的學子納入大城國小。24日晚間6點半將到潭墘村舉辦公聽會，村長柯志憲和村民組成反廢校，替保留小校請命。

彰化縣政府計畫裁併潭墘國小，地方串連反廢校聯盟發聲請命。（柯志憲提供／吳敏菁彰化傳真）

「天公伯啊。希望給予潭墘國小留下一條生路。我們需要他。」村長柯志憲表示，一個地方的國小，關係地方的情感，更是地方的重心，學校沒了，代表地方的希望就滅了，教育不是金錢衡量。尤其，農村是弱勢的地方，國小是給村民看見未來的地方，一旦滅校，將來也要滅村。

彰化縣政府計畫裁併潭墘國小，地方串連反廢校聯盟發聲請命。（柯志憲提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府計畫裁併潭墘國小，地方串連反廢校聯盟發聲請命。（柯志憲提供／吳敏菁彰化傳真）

反廢校聯盟表示，不要再欺負大城鄉，3年內，先是永光國小沒了、前年又併掉頂庄兩所國小，再廢潭墘國小，大城鄉只剩3所小學，一個鄉一半國小被裁併，前所未見，希望縣府帶動地方產業，不要再加遽城鄉差距。

彰化縣政府表示，期待學生能有更多同儕的互動與陪伴成長。但對於各種不同聲音予以尊重，縣府依據彰化縣「公立國民中小學合併或停辦辦法」第七條之規定規劃舉辦公聽會聽取民眾心聲。

彰化縣政府計畫裁併潭墘國小，地方串連反廢校聯盟發聲請命。（柯志憲提供／吳敏菁彰化傳真）

不僅潭墘國小被優先列入裁併名單當中，其他包括大城鄉美豐國小、永靖德興國小、溪州僑義國小及竹塘長安國小等4校，也是評估的名單。

彰縣府已指出，關於潭墘國小之現有校地再利用，教育處有研議設置遊學中心的想法，村民們反映學校可以跟遊學中心並存的構想，將等公聽會聽取各方意見後，再匯整討論。