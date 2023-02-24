南投立委補選即將在3月4日登場，國民黨派出老縣長林明溱出戰民進黨候選人蔡培慧。粉絲專頁《綠能你不能》質疑，蔡培慧為了當官，連過去理想都可以轉彎，根本就是雙標。網友看完後，也紛紛留言表示，「要用選票讓她落選」。

該粉專表示，蔡培慧打著「慧做事真實在」的口號，但根本是「雙標保證的存在」，他細數蔡培慧雙標的光榮事蹟，懷疑農陣時期，批判馬政府很兇的阿慧是不是換位置、換腦袋了？「過去滿口公平正義，結果有立委做，什麼都ok。」

《綠能你不能》還舉出蔡培慧三個雙標例子，「捍衛勞工權益，但砍七天假；捍衛農民權益，但支持萊豬；捍衛人民健康，但造謠護航高端」。他強調，當時南投縣長想要買BNT疫苗，結果遭到蔡培慧和陳時中阻攔，綠營持續護航高端。且這群人被打臉後，也沒出來道歉，讓人非常不滿。

該粉專怒批，「這種心中只有黨意、利益的人，能服務好南投鄉親？」網友們看到他的分析後，也留言表示「用選票讓她落選」、「所以2024要用選票下架民進黨」、「無恥雙標，滾！」、「就讓她升官吧！」、「讓她輸、讓她輸」、「阿慧不想選上啦，成全他。選不上的都當大官，是民退黨的傳統」。