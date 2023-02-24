新竹縣消防局開設的嬰幼兒急救課程，深受家長歡迎。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

受到烏俄戰爭及土耳其大地震的影響，民眾防災意識提升，新竹縣政府消防局順勢開辦急救小學堂，課程內容包括嬰幼兒急救、成人CPR急救以及首次推出的創傷止血包紮課程，為了方便民眾就近學習，一口氣在6鄉鎮推出7場次，其中嬰幼兒急救最受家長歡迎，過去開課時均場場爆滿，此次就開了3場次，還可以帶著幼兒來上課。

近日許多民眾致電消防局及透過臉書私訊，詢問有關急救課程的消息，經新竹縣消防局了解，原來是受到烏俄戰爭以及土耳其大地震的影響，大家忐忑不安，希望能習得相關的急救技巧及應變能力。

緊急救護科長劉彥承說，隨著疫情規定逐漸鬆綁，3月開始將恢復辦理各項的急救課程，除了最受家長歡迎的嬰幼兒急救以及基本的成人CPR急救外，首次推出創傷急救，教導民眾意外發生時創傷止血的方法以及包紮和骨折固定的技巧。

新竹縣政府消防局長陳中振表示，消防局長期辦理成人CPR急救課，因應新竹縣、市的幼年人口比率全國最高，從2020年2月起新增嬰幼兒急救，由於免費且其他縣市沒有相關資源，因此開課均場場爆滿，更經常有來自雙北或中南部的民眾遠道而來參加。

劉彥承表示，3月的急救課程分別在新豐、竹東、新埔、橫山、尖石以及竹北市等6個鄉鎮市的消防分隊同時辦理，平日和假日皆有課程，方便民眾選擇適合的地點和時間參加。劉彥承說，每堂課皆是由消防局局高級救護技術員或是資深同仁擔任教官，體貼無後援的家長，也能讓民眾帶著幼兒陪同上課。