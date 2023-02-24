春神來臨，大雪山國家森林遊樂區收費站梅花、櫻花盛開，粉嫩的紅白色彩讓大雪山充滿春天氣息，仔細一瞧還會發現有許多冠羽畫眉、白耳畫眉在櫻花叢中飛舞，畫面十分可愛，民眾快把握時機，趁228連假到大雪山感受春天鳥語花香生機蓬勃氣息。

大雪山國家森林遊樂區梅花盛開。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林管處指出，嫣紅的山櫻花在大雪山35k收費站、43k遊客服務中心周邊皆可觀賞，受到櫻花的吸引，有標誌性羽冠的冠羽畫眉及在臉部兩側各有一條白色眼帶的白耳畫眉，這兩種台灣特有種鳥類，為了吸食櫻花蜜，在花叢中跳躍飛舞、熱鬧的鳴叫聲使人感到春天的活力與生機。

大雪山櫻花盛開，冠羽畫眉在枝頭上跳躍。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

在台灣共有32種「台灣特有種」鳥類，以密度分布來看號稱亞洲第一，其中密度最集中的地方便在大雪山，其中31種在大雪山都可以看見牠們的蹤跡，幸運的鳥友在大雪山停留幾天便可蒐集到這些難得一見的鳥類，是名聞國際的賞鳥勝地。

大雪山櫻花盛開，白耳畫眉在枝頭上跳躍。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

林務局東勢林管處也在此呼籲，希望賞鳥民眾確實遵守「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」的賞鳥倫理五「不」曲，讓鳥類可以展現最自然的風情，徜徉在大雪山的迷霧森林中。

大雪山除可觀察到野生動物外，如夢似幻的美麗雲海也是一大特色，在43K大雪山遊客服務中心3樓觀景台，就可以欣賞到千變萬化的雲海景觀，美麗的浪漫景色就在眼前，不妨安排假期到大雪山春遊一趟，賞花、賞鳥、賞雲海一次滿足。