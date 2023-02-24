朱立倫說，火鍋是無辜的，希望蛋頭官員少一點」，蛋量才能穩定。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨主席朱立倫24日到南投縣竹山鎮為立委補選候選人林明溱助選，對於農委會主委陳吉仲面對冬季蛋荒，竟稱「天氣越冷，火鍋的需求越強勁，雞蛋的需求就會增加」。朱立倫揶揄，冬天缺蛋是因民眾火鍋吃太多，那夏天缺蛋要不要怪雞蛋冰吃太多？「火鍋是無辜的，希望蛋頭官員少一點」，蛋量才能穩定。

林明溱在朱立倫、南投縣議員游顥等人陪同下，先後到正覺寺、三元宮等寺廟參拜，並在竹山菜市場徒步拜票，受到鄉親熱情鼓舞，鄉親紛紛比出2號手勢，表達他們對候選人的支持。

面對綠營以鋪天蓋地的抹黑手法發動攻擊，麥克風手不甘示弱說：「原本一個口罩2元，中央賣6元、7元，其中價差跑到哪裡了？他們有跟大眾解釋清楚嗎？」呼籲支持林明溱進國會，監督執政黨。

朱立倫說，這次南投立委補選，民進黨想複製中二選區的選戰策略，集全黨之力，用所有的抹黑招數，更加證明民進黨「不抹黑、不會選」，因此國民黨全黨同志總動員，立法院黨團及各縣市首長都會在連假期間，專程來南投助選。

朱立倫痛斥，對手陣營沒有正當的選戰策略，只有用抹黑的奧步招數，相信民眾的眼睛是雪亮的，「奧步、抹黑，不會得到南投縣民的認同」，國民黨團結一致、力拚到底，呼籲支持者也幫忙打電話，全力催出每一票。