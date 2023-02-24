台中市議員江和樹偕當地觀光協會、民眾發起聯署，向市政府爭取在大坑9號步道興建大坑遊客中心及增設公廁，目前已有逾千位民眾共同聯署。（潘虹恩攝）

台中大坑風景區每逢假日都會吸引人潮前往出遊，其中9號步道最廣為人知，台中市議員江和樹偕當地觀光協會、民眾發起聯署，向市政府爭取在大坑9號步道興建大坑遊客中心及增設公廁，並於24日上午邀集相關單位會勘；中市府觀旅局表示，經補庫停車場以捷運綠線開發為主，將於站內保留旅服中心空間。

台中市大坑風景區觀光協會理事長邱于珊指出，依據交通部觀光局統計，大坑登山步道每年遊客人次統計皆超過百萬人次，近5年平均為231萬人次，擁有這麼多觀光人潮的大坑風景區卻沒有遊客服務中心，讓遊客享有舒適的休憩空間、了解大坑風景區整體旅遊亮點，因此發起連署，目前已有1千多位民眾參與。

邱于珊說，另一個主要問題為9號步道周遭的公廁數量不足，建築簡陋且衛生清潔欠佳，希望能增設公廁；公共廁所的環境代表城市的形象、人民的素質及政府行政效率的好壞，許多地方的公廁融入當地特色元素做創意設計，也變成觀光的一環，如南投竹山紫南宮的竹筍廁所就頗富盛名，期盼中市府全面檢查並加以改善。

觀旅局表示，「捷運綠線延伸可行性研究」規畫於經補庫停車場旁設置捷運G1站，為避免影響未來行政院審議捷運綠線可行性，協調會決議經補庫停車場以捷運綠線延伸線場站開發為主，並於站內保留旅服中心的服務空間，健全旅客服務及交通服務機能，觀旅局將協助有意願的商家向交通部觀光局提出借問站申請；針對增設公廁部分，建設局表示，將錄案評估，後續再辦理會勘說明。

江和樹說，他會持續督促、追蹤市政府此案進度，雖然他是大里霧峰區的市議員，但服務市民不分選區，只要是台中市民的事，他一定會全力服務所有民眾。