新北市各賞櫻景點預計出現人潮、車潮。（新北市交通警察大隊提供）

周末起228和平紀念日4天連假，新北交通警察大隊預判連今（24）日下午5時起，通往國道各交流道主要平面道路將出現南下返鄉車潮，連假期間各風景區亦將湧現出遊人、車潮，為維護交通順暢，提醒民眾事先確認交通路況資訊，以利規畫出遊行程。

每年1到3月時值櫻花盛開季節，新北市淡水滬尾櫻花大道、楓樹湖及天元宮、三芝三生步道、青山路、新店陽光運動公園及烏來瀑布公園、石碇二格及汐止康誥坑溪等地點櫻花已陸續綻放盛開，交大預估各大風景區將湧現車潮，已與各相關分局加強交通管制疏導勤務規畫，建議民眾可透過「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」及「賞花快報」臉書粉絲專頁查詢最新花況，獲取景點周邊交通資訊及旅遊建議，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸前往賞櫻。

交大指出，2月25日國1及國3南下上午6時至12時內湖至頭份、木柵至香山均實施高乘載管制，因應國道5號於2月25日0至12時、2月26日5至12時，在石碇及坪林匝道實施「南向入口封閉管制」措施，欲前往宜花東地區旅客，建議改走台2線、台9線等替代道路，或避開管制時段延後出發。

另2月27日、28日14至21時北上實施高乘載管制措施，假期結束自宜花東北返車輛，建議改駛台2線、台2丙線及台9線。