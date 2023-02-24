台中市知名百年老店「一福堂太陽餅」店，2020年底發生火災共燒損9戶老宅，消防火場鑑定是招牌電線短路起火，第三代老闆陳男，刑事部分一審被依失火罪判刑8月，隔壁租屋、營數十年滷味店的1、2樓也被燒得精光，謝姓老闆提告民事求償，法官判賠6萬9760元，可上訴。

一福堂餅店是台中市知名的百年老店，其中檸檬餅更是口耳相傳，餅店在2020年12月3日發生火災，延燒兩旁舊式木造店家，共燒掉9戶老宅。經消防局鑑定，起火原因以電線短路可能性較大，目擊證人也證稱，起火點是廣告招牌旁電線。

一審依失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪判陳男徒刑8月，而隔壁滷味店謝姓老闆也向陳男提起民事訴訟求償。

謝老闆說，他自2010年底就租屋經營滷味生意，一福堂火災把他的1、2樓全燒得精光，怒告陳男求償生財工具、個人財損及停業損失共74萬餘元，且他為準備復業，找店面、買設備等張羅營運已花了18萬餘元

陳男抗辯，一福堂是門市，不是工廠、生產地點，線路也不是他所安裝，火災鑑定只是排除爐火烹煮不慎、敬神祭祖、遺留火種及縱火等人為因素，認定是電源配線短路引燃的可能性較大，但也可能是鳥、鼠等生物啃咬、非人為外力或不可抗力造成的電氣因素所致。

陳男說，他不定期找廠商更新、更換招牌，最近一次是2019年6月，設備還算新、並非老舊，且用電小，從未發生過負載過重問題，滷味攤已營數十年，器具已無殘值。

法官以陳男未舉證老鼠等外力啃咬破壞及維修招牌，認定是電源配線短路引燃可能性較大，房屋所有人負有確保相關電線使用安全責任，認定生財器具、重新準備期為一個月等損失，判賠6萬9760元。