中油三推外接工程再爆爭議，桃園市新屋區永安漁民擔憂破壞漁場，今再度與中油及承包廠商召開協調會，會中漁民高聲質問，不滿中油施工影響生計，至少降低4成漁獲量。中油則表示，過去蓋三接時已發過每艘船的補償金，會把漁民意見帶回研議，並督促廠商依約做好敦親睦鄰工作。

觀塘工業區工業專用港2003年開發，原範圍為944公頃，2019年迴避修正替代方案縮減為811.24公頃，中油在專用港開發範圍中興建第三天然氣接收站，岸邊工業區開發範圍自232公頃變為23公頃，為照顧藻礁生態，進一步推出外推方案，較原方案再外推455公尺，工業港外推至離岸1.2公里外，不破壞水下礁體，對沿岸影響也更小。

永安漁民自救會今邀集中油、承包商及當地漁民等人，針對三接外推方案中外廓防坡堤新建工程召開協調會。張姓漁民氣憤地說，當初就對第2期工程持反對態度，質疑中油到底有沒有把漁民放在眼裡，怒轟「國家搶漁民！只知道你們自己的利益！」不是不接受國家建設，只是希望能給予在地漁民尊重。

另名張姓漁民指出，三接外推影響傳統漁民營運模式，漁場改變使漁獲量減少，雖曾補貼過每艘船12萬元的6年工程期補償，但外推仍會影響未來生計，希望讓中油知道人民的心聲，別讓人民自己承擔工程後果。

承包廠商解釋，經濟部同意此工程可採分區分期登記觀塘工業專用港範圍內土地，查詢土地謄本發現，部分土地登記時間是2019年與2020年，故外界傳言工程有增加面積是誤解。且2012至2018年桃園沿岸漁獲平均1年為509公噸，2019至2020年則是平均1年有697公噸，顯示漁業平均生產量與施工前比較並無下降趨勢。

中油液化天然氣工程處港灣施工所長張致豪表示，事實上一、二期工程都在同個範圍內，工作範圍變動不大，只是位置稍微往外推，會將漁民的意見帶回，研議如何處理。他提到，工程已發包給廠商，會督促廠商依約做好敦親睦鄰工作，包括回饋部分，另二期工程也會持續租用漁會的交通船與警戒船。