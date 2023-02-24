監察委員蔡崇義、范巽綠24日公布林宅血案結案報告，內容提及案發後命案現場採得可疑指紋12枚，迄今仍有1枚指紋未比對出相符者，應以現代科技繼續追查。蔡崇義認為，只要當事人當過兵或壓過指紋，以現代科技繼續追查，只要幾分鐘就能比對出來，可說是破案的一絲希望，但此案事隔43年，證物保存情況如何也是大問題。

林宅血案發生於1980年2月28日，案發日歹徒闖入林宅行凶，林義雄母親林游阿士，及6歲雙胞胎林亮均、林亭均被刺身亡，9歲長女林奐均身受重傷。政府雖組專案小組，後雖經刑事局及高檢署4度重啟偵查，但案情始終陷於膠著，迄今懸宕未破，2020年促轉會依國安局解密檔案，發現情治機關誤導偵辦方向、隱匿及湮滅錄音帶等關鍵證據，監察院再次啟動調查報告。

今日林宅血案結案調查報告內容指出，以警總為主的情治系統介入司法調查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失；另提出5項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

談及調查報告是否有問過林義雄本人，蔡崇義表示，確實有與林義雄聯絡，但因林義雄近年來身體狀況欠佳，對方也明確表示，「此案已經不知道被問多少遍了」、「該講的都講了，只要告訴我凶手是誰就好了，現在讓我維持心神安寧」，最後監院決定尊重林義雄的意思，並未加以打擾。