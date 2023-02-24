同時，華新將以新台幣27億元投資設立子公司華新能源電纜系統股份有限公司（華纜系統)，持有其90％股權，並與NKT簽署合資合約、技術服務合約，以及技術授權合約，NKT將持有10％華纜系統股權，提供建設高雄港海底電纜廠所需技術服務。海纜廠將主要生產離岸風電市場所需的高壓輸出電纜與中壓交流海纜，預計於2025年底試產，2027年開始營運。

已具130年歷史的丹麥NKT，為全球主要離岸電纜廠之一，擁有豐富長距離風場經驗，佈纜裝載及海纜維護技術與能力，世界最大高壓測試實驗室，提供客製化整體解決方案。華新產品從風機電纜、陸纜，到此次投入海纜事業，領域含括配電到輸電，陸域到海洋，深耕離岸風電相關產業鏈。

華新也公布2022年財報，全年合併營收1804億元，合併營業毛利173.46億元，稅後淨利193.52億元，每股盈餘5.45元，擬每股配發現金股利1.8元。