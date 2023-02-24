禾伸堂111年合併營收為150.71億元，年減9.2%，營業毛利為31.34億元，年減14.7%，合併毛利率為20.8%，年減1.34個百分點，營業淨利為14.11億元，年減29.8%，營業淨利率為9.37%，年減2.75個百分點，稅後盈餘為12.31億元，年減36.93%，每股盈餘為7.79元。

就各主要產品線區來看，被動元件約占38%，主動元件約占25%，系統模組約占18%，其他類約占19%。

禾伸堂表示，111年受到總體經濟變化、戰爭、通膨以及新冠疫情影響，禾伸堂除了謹慎應對外在環境風險，公司內部也以利基型產品為導向，積極強化產品核心競爭力。

禾伸堂董事會亦通過111年度盈餘配發案，每股擬配發現金股息5元及股票股利0.5元，並於5月30日舉行股東會。

禾伸堂1月合併營收為10.27億元，年減36.59%，展望112年，禾伸堂表示，公司擴大利基型產品生產銷售仍是禾伸堂最重要的發展策略，將致力開發車用、工控、網通及綠能等新興應用，持續創造利基市場的競爭優勢。