228連假即將展開，台中市警方預期台中東區三井LaLaport將湧人潮，市警第三分局24日率先展開交通疏導計畫，每日從10時到22時加派警民力於周邊道路計18處，實施全面疏導交通維護，警呼籲，屆時將進行違規取締作業，也提醒民眾多使用大眾運輸工具，避免壅塞。

台中市政府警察局第三分局表示，適逢228和平紀念日連假期間，湧現的人潮與車潮造成交通衝擊，先行制定「和平紀念日連續假期交通疏導細部執行計畫」，從連續假期前1天（2月24日）至最後1天（2月28日），加派警力136人次實施交通疏導勤務。

曾有議員反映東區的三井LaLaport當初試營運期間，造成周邊交通打結，警方經相關單位多次會勘調整交通疏導措施，目前周邊車流狀況已日趨穩定，預期228連假將吸引大量民眾朝聖，並視為「壅塞點」，假日加派警力疏導交通。

市警第三分局指出，交通疏導計畫路段，包括，台中火車站、捷運大慶站、快速公路（台74線、中投公路起點–五權南路段）等重要交通要道，及轄內觀光景點、大型購物商場等易壅塞路段周邊，妥適規畫守望、巡邏等交通疏導勤務等。

警方表示，警方針對阻礙交通的違停車輛將持續稽查取締，呼籲駕駛人，如行經設有斑馬線之路口，應減速慢行禮讓行人通過，不暫停讓行人先行通過者，將依道路交通管理處罰條例第44條，處1200元以上3600元以下之罰鍰，請用路人遵守交通規則。

警方指出，228連假將屆，許多人規畫4天連假出遊，警方為避免車多壅塞打壞民眾出遊興致，已針對轄內台中火車站、捷運、快速道路等交通樞紐，及三井LaLaport、大魯閣新時代等大型購物商場周邊規劃相關交通疏導勤務，讓民眾連假期間交通順暢。

市警第三分局長吳銘淵表示，民眾在連續假期出門前，可利用高速公路局1968電話專線、收聽廣播或上網查詢等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，如遇道路車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，並請用路人發揮同理心，共同建構優質的交通環境。