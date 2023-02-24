台北市228事件76周年紀念會28日將於和平公園228紀念碑前廣場舉行，據悉，台北市長蔣萬安、前總統馬英九都會到場獻花致意。台北市副秘書長王秋冬透露，蔣萬安為了紀念活動，推掉赴日會議行程，顯見他對228紀念日的重視；文化局長蔡詩萍也說，先前蔣萬安與228受難家屬會面時，也表達對蔣萬安的期望，希望蔣能記取教訓，這些都讓蔣萬安感受很深，也很感動。

據了解，228事件76周年紀念會28日將於和平公園228紀念碑前廣場舉行，當天市府邀來光復愛樂合唱團追思合唱，228家屬亦會出席致詞，和蔣萬安一同獻花致敬。蔡詩萍說，蔣萬安上任以來對228態度表達一貫都是很謙卑，很誠懇地面對這個議題，跟過去幾位市長、前總統李登輝、馬英九一樣，都是用誠懇、謙卑、肅穆的態度，遵循原則辦理228紀念活動。

蔡詩萍說，先前蔣萬安和受難者家屬會面時，對方都有提出訴求，希望市府配合，有家屬向蔣萬安表示，76年前的228事件是台灣重要的歷史事件，也造成後來台灣社會發展長期很大的陰影跟壓力，一再提醒蔣萬安要記取教訓，這點是蔣萬安市長感受很深的。

蔡詩萍也指出，有些家屬會期望蔣萬安在市長權責範圍內，能否多照顧受難者家屬一點，或是多努力挖掘史料，因為有些受難者家屬還沒得到完全史料證明，自己的親人到底消失去哪裡、過程中有沒有得到公平的對待，他們都希望蔣萬安花點時間去了解。

蔡詩萍針對此部分解釋，因為很多部分是中央的史料研究，台北市當然會希望228基金會、228紀念館以及文化局，將來能在這方面多提供一些學術界合作，發掘一些關於台北市的228史料，這些都是家屬對市長很大的期待。另外，也有一部分家屬是把蔣萬安當成晚輩，跟他說事件已過76年，大家都盼望能走過這些傷痕，希望市長能更加努力，以一個年輕市長的角色，好好在市政上有作為；也有很多228家屬是以市民角度，表達對蔣萬安的期望，這些都讓蔣萬安很感動。

王秋冬說，其實在228紀念活動的過程中，剛好在東京有一個永續發展的會議，是由東京都知事邀請，東京、台北去年就開過工作會議，對北市府是一個重要會議，但蔣萬安為了要能夠參與228追思紀念活動，所以特別把這活動交給副市長李四川，請他帶隊參加會議，這也代表蔣萬安對228紀念日的重視。

王秋冬強調，無論蔣萬安還是台北市政府，都是用坦然面對、還原真相以及社會和諧的立場，繼續傾聽，希望能讓大家對這事件中造成的不幸，能夠記取教訓，未來大家共同和諧地在這土地上一起為台灣、為台北打拼。