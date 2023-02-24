中國大陸外交部發言人汪文斌24日主持例行記者會。有記者提問，中方有關烏克蘭的立場文件表明，中國將與國際社會共同合作，中方下一步有何行動計畫？還有一些專家和外交官稱，中方的立場文件並沒有提出新的內容。對此，汪文斌稱，願意在中方發布的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件的基礎之上，繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機繼續作出自己的貢獻。

汪文斌回應，至於提到的有關人士的觀點，事實會作出回應。烏克蘭危機爆發以來，習近平主席提出了「四個應該」「四個共同」和「三點思考」，為推動政治解決烏克蘭危機指明了正確的方向。中方還提出了關於防止烏克蘭發生大規模人道主義危機的六點倡議，今天又發布了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，這些行動都表明中方始終在致力於勸和促談。

汪文斌反問，相關人士與其散布一些沒有事實依據的、抹黑中方的觀點，不如思考一下他們又為烏克蘭危機的政治解決做了哪些事情，做了哪些實事，哪些人真正地在致力於尋求和平，又是哪些人在致力於製造緊張升級局勢？