新閣揆陳建仁24日赴立法院報告施政方針並備詢，排在第二棒質詢的立委王婉諭批評，本來期待新內閣會有新氣象，沒想到不管她問什麼政策，得到答案都是「盡快」、「研議」、「再努力」，讓她連60分都給不出來；若新內閣來備詢，只能給出這種模稜兩可的回應，「那跟問ChatGPT有什麼不一樣？」

王婉諭今天就《基本工資法》、公投電子連署、《揭弊者保護法》等議題質詢陳建仁，對於新閣揆表現，她表示，或許陳建仁因為剛上任，所以對於政務還不是那麼熟悉，但她必須說，蔡總統八年的任期已經走入尾聲，很多政策的承諾如果無法在這個會期完成，將很有可能跳票無法履行。

王婉諭整理今天質詢陳建仁內容，她說，2016年蔡政府承諾上任後就會制定基本工資法，至今已經7年了，詢問什麼時候會將草案送進立院，沒想到答案還是「研議中」；在公投電子連署部分，2018年系統建置完成後，進度就一直停留在資安檢測，檢測了5年，詢問什麼時候能讓電子連署系統上線？答案還是在「努力中」。

王婉諭提及，《揭弊者保護法》送入行政院審查3年了，法案倡議更長達10年，今天收到的答案仍然是「審查中」、「彙整資料中」；至於《政治檔案條例》，她說，2016年蔡政府選舉時承諾會落實轉型正義，公開歷史檔案，立法後，卻像是做半套一樣，有許多遮掩資訊、超長解密年限的現象，她問國發會，草案預告後會不會如期送進立法院，得到的答案依然是「看情況、如果沒問題的話」。

她批評，過去院長蘇貞昌在任期間，有許多政策遲遲未能推行，如今「蘇下陳上」，相信全體國民都在看，新內閣是否能帶來新氣象？是否能進一步加速立法進度、推動重要政策？「以今天質詢的狀況，實在要打上一個大大的問號」。未來她還有許多和陳院長交手的機會，身為在野黨，會堅守立場，繼續強力監督。