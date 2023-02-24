台灣最大綜合格鬥賽事「WOTD-ETD 09」，26日於台北體育館開戰，這也是新冠肺炎疫情解禁後，時隔3年終於再度有國外格鬥高手來台踢館，其中臉書創辦人、Meta CEO馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的貼身教練「影子」吳仲凱，也再度來台參賽。

本屆「WOTD-ETD 09」賽事共有40多場精采絕倫的「鐵籠搏擊」和「綜合格鬥」對戰，在疫情解禁後，今年特別邀請來自美國、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓以及全台各地的戰將們，站上擂台捉對廝殺，其中由職業MMA選手吳巧貞對上「泰拳女坦克」蔡育瑄，特別穿插進行了混合搏擊與MMA規則的對戰，宛如ONE冠軍賽「大力鼠」強森（Demetrious Johnson）對上羅堂（Rodtang）一樣的超級賽事。

本場的壓軸主賽，更邀請到台灣MMA界的超級明星 「影子」吳仲凱（Khai Wu），他自2020年之後再度回台參加職業MMA賽事，將對上兇悍的菲律賓RSF冠軍「燃燒彈」金柏特（Kimbert），吳仲凱曾在2020年「WOTD-ETD 03」打下4站全勝無敵戰績，今年將尋求個人在WOTD的5連勝。

吳仲凱日前指導祖克柏訓練的影片，在IG上瘋傳6百多萬次，更引起全球格鬥迷對吳仲凱的關注，吳仲凱目前職業戰績6勝4敗，常以鬼魅般的影子步法，搭配狙擊手一般精準的拳腿打擊壓制對手，長年在美國修練格鬥技的吳仲凱，暌違3年再度返台，將會帶給大家超脫以往的精彩演出。

本屆賽事獲得企業大力支持，包括愛爾麗集團、PP塑崩未來褲，與中華民國綜合格鬥協會、武界體育一起搭起「綜合格鬥」及「鐵籠搏擊」的擂台，讓台灣選手能有更多機會磨練，展望未來能踏上國際，喜愛格鬥運動的粉絲，也可透過中華民國綜合格鬥協會Youtube頻道欣賞賽事。