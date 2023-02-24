台灣大董事會今日討論與台灣之星合併案，董事會通過授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發該公司0.0326股普通股，初略估算，台灣之星每股換發台灣大股票從0.04508股降為0.0326股普通股，併購金額從282億變197億，砍價幅度約85億元。

話說2020年台灣5G競標，台灣大首輪砸304.5億元買下3.5GHz的60MHz頻寬，但卻在第二輪時出手不如中華電(2412)、遠傳(4904)「闊綽」，選擇放棄競標，使得最終中華電和遠傳搶下黃金頻段3.5GHz最有利位置，也分別繳出483.7億元、430.2億元的龐大標金。台灣之星也以197億元標下40MHz的3.5GHz頻段，而台灣之星的該黃金頻段也成為自去年起電信業併購超額頻譜「繳」還是「不繳」的主角。

台灣大在5G競標出手相較其他兩家業者保守後，亞太電又遭到遠傳搶親，由於台灣大、亞太電在4G已經有合作默契，市場想當然爾，5G雙方會再度合作，孰料，市場瞬息萬變，遠傳出手搶親成功，當時決議亞太電將分擔遠傳3.5G頻段共頻共網九分之二的成本，頻譜費用94.73億元，以取得20年遠傳3.5G頻段九分之二的網路容量使用權，據悉，除遠傳先天5G頻譜位置較佳外，在頻譜價格分擔上也較和亞太電的「胃口」，最終亞太電琵琶別抱，也促從最終遠傳併下亞太電，台灣大也只剩台灣之星這個選項。

只是，儘管當台灣大只剩台灣之星單一選項時，幸運之神似乎也不眷顧，黃金頻段超頻問題一度引發電信三雄激烈唇槍舌戰，但終究台灣大被判定必須在明年年中繳回，換言之，當初選擇合併台灣之星的最誘人「肥肉」飛了，商交易一切在商言商，當所評估的合宜條件不在時，台灣大選擇

2023年台灣電信市場原本期待的新電信三雄，因為頻譜喬不攏，上演好事多磨，惟目前遠傳、亞太電合併事宜持續進行中，預估完成合併時間點有機會落在今年第三季，至於台灣大與台灣之星這齣台台併大戲，卻依舊未完待續。