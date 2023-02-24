嘉義地檢署、嘉義縣政府及嘉義市政府今天啟動「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台」。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義地檢署、嘉義縣、嘉義市「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台」今天啟動。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義地區太陽光電綠能產業方興未艾，嘉義地檢署、嘉義縣政府及嘉義市政府今天舉行「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台」啟動典禮，嘉檢檢察長張曉雯、縣長翁章梁、副市長陳淑慧、高等檢察署檢察長張斗輝等官員齊聲打擊不肖業者犯罪行為，推動透明廉潔綠能產業。

張曉雯表示，嘉義的氣候條件適合發展太陽光電，為使國家再生能源政策順利推動，保護合法廠商權益，2021年嘉義地檢署已邀集各單位成立連繫平台，近期發展太陽光電時伴隨有廢棄物填土的環保犯罪問題，因而邀請環保署南區環境督察大隊加入平台，結合地方政府、警、調、廉、海巡、環保、台電、台糖、中油等單位，共同打擊妨害綠能產業的「綠能蟑螂」。

張斗輝表示，近年來屢有不肖公務員假藉審核職權向綠能廠商索賄，或有地方勢力假環保之名抗爭、勒索，截至2022年12月30日已偵辦60件相關案件綠能、羈押18人、起訴66人、緩起訴17人，扣案新台幣7887萬400元、人民幣1萬7600元、日幣56萬6000，自動繳回2110萬8100萬元，扣押不動產18筆、黃金金條2條、手錶7只及金飾1盒。

翁章梁表示，嘉義縣推動綠能有3大方向，包括綠能屋頂全民參與計畫、產業園區擴大設置太陽光電、畜農漁電共生，並持續發掘潛在場域，促進產業升級，將2025年1.2GW備案容量目標量調升至1.5GW，因而一定會與檢廉調等單緊密合作，共同努力建立清廉、有競爭力的最佳綠能投資環境。

陳淑慧表示，嘉義市推動「市有公用不動產設置太陽光電發電系統」、「綠能屋頂全民參與」計畫，發展再生能源，並研訂「補助太陽能光電系統實施計畫」，鼓勵私有宅設置太陽能光電系統，共創「綠能城市低碳嘉園」；藉此連繫平台跨域合作，宣示推動透明廉潔綠能產業發展的決心。