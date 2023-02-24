ALL IN 5為開唱賣力採排。（羅永銘攝）

Darren（左3）今到場為ALL IN 5打氣。（羅永銘攝）

男團「ALL IN 5」由許傑銘、吳承恩 、陳柏安、董哲瑋、林裕城組成，將於3月11日在新莊ZEPP NEW TAIPEI舉辦首場售票演唱會。開唱倒數2週，他們今（24日）邀媒體探班彩排，面對高頻率練唱、練舞及體雕訓練課程，5人坦言壓力倍增。團長承恩透露：「我個人偶包超重，但這次會在演唱會上嘗試一首無論在聲音和肢體動作上都超浮誇、喜感爆重的歌，這應該是我自己的最大尺度。」他一度擔心沒辦法駕馭，最後仍決定接下任務，更「禁慾」拒絕平時最愛的甜食、手搖杯，力求維持最佳體態。

最讓5人「叫苦連天」的訓練，是他們為了滿足AIF許願，將在演唱會上精心安排「向女歌手致敬」的高難度舞蹈橋段，挑戰唱跳天后蔡依林〈大藝術家〉等女歌手的經典舞曲。為了這段驚喜，團員5人最高紀錄一天狂練10小時舞步，陳柏安體驗到「Jolin姊姊根本是神」，連過去最自豪可以踩著9公分鞋墊跳舞的許傑銘也徹底破功，痛到不得不拿出鞋墊「赤腳上陣」，苦笑表示：「腳真的痛到要斷了。」

5人中的「肌肉擔當」董哲瑋也附和：「女歌手們最讓人讚佩的是跳舞還得踩著15公分以上的高跟鞋，跳好跳滿3個多小時，Jolin姐去年底的演唱會太讓我們驚豔。」除了舞蹈、體雕課，董哲瑋也狂被老師挑戰極限，他笑說：「我最近偷上健身房練肌肉，畢竟他們都開玩笑說如果票全賣完，要在演唱會上剝光我上衣，萬一真的如此，千萬不能漏氣。」

今練舞彩排時，5人收到一份天外驚喜，就是男團前輩、昔日浪花兄弟成員邱凱偉（Darren），帶著禮物「水晶高跟鞋」到場替後輩打氣。從歌手出道，目前朝全方位演藝事業發展的Darren，甚至奪下金鐘最佳男配角獎，今現場他發揮高超演技，傳授ALL IN 5萬一在舞台上發生意外時如何化解尷尬，例如「褲子扯破」等，讓5人受益匪淺。