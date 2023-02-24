各大房仲業者公布前二月的門市交易量顯示，永慶房產集團年減26％、住商機構年減29.6％、中信房屋年減27.6％，台灣房屋年增3.5％。雖然今年農曆春節在1月份，農曆年後買氣也有微幅回升，，不過整體來說，前二月比起去年同期仍大幅衰退近三成。

中信房屋總經理張世宗分析，1月平均地權條例修正案一記重拳，不只投資客縮手，剛性買盤也進入觀望，買賣雙方價格進入拉鋸戰。買方認知跌價才入手的心態濃厚，買賣雙方對市場價格認知產生落差，市場進入僵持期，去化天數拉長。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，平均地權條例修法三讀通過，房市外在干擾減少，但猶豫期拉長，反映有意購屋的民眾仍持續保守觀望，台北市以總價1,000～2,000萬為大宗，新北、桃園與台中熱銷總價帶為800～1,500萬元，台南、高雄則以500～1,000萬銷售狀況最佳。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，整體市場出現「賣得更久、議價空間略增」的現象，反映屋主出售一段時間後，發現真的買氣反應不佳，有些願意讓價爭取成交機會，房市已經在調整修正階段，不過價格尚未有明顯鬆動現象。

台灣房屋集團桃園區總經理邱繼緯表示，去年下半年升息衝擊，和政策未定數的觀望心態，房市有降溫現象，不過平均地權拍板，買方逐漸接受升息後的財務規劃，今年初看屋量和出價意願增加，以二至三房加車位的產品去化快，且疫情解封後，經濟活動更加熱絡，店面收益型產品的詢問度也大幅提高。