三福化新興化學品（TMAH 回收、再製）營收比約15％，主要為半導體與面板廠商；精密化學品則聚焦面板業者，營收比重約64％；基礎化學品營收比21％。

展望今年，三福化指出，電子級化學品以國內面板業、半導體業為主要下游應用，市場預估最快要到第二季才有機會見到需求改善；第一季營運表現與去年第三季、第四季相近。搭配柳營科學園區N2O廠完成試車，PHBA完成去瓶頸工程年增產1,500噸，活絡長期動能。

三福化擴大顯影劑TMAH（四甲基氫氧化銨）回收純化處理量能，並將開出半導體級純化處理量，面板級純化處理量維持7,200噸，半導體級純化處理量2024年拉高至1萬噸，朝整體顯影劑回收業務的新興化學品營收占比達二成以上目標邁進。

此外，三福化越南空分廠去年已正式營運出貨工業氣體，目標稼動率可望達 55％；材料廠主攻當地太陽能、電子客戶，稼動率也可上看五成，營運持穩向上提振。