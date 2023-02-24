台南馬戲藝術節帳棚內的國際馬戲團表演超夯，25日一連四天全天候演出，預售票已賣破9成。（程炳璋攝）

台南市在水交社文化園區舉辦首屆《FOCASA馬戲藝術節》22日、23日已演出2天，帳棚票場場爆滿，228連假4天的帳棚預售票已賣破9成，不限人數的入園預售票也售出逾6成，台南市文化局預估這項國際馬戲表演帶來驚可觀的遊客潮。

「FOCA福爾摩沙馬戲團」與台南市府文化局共同主辦第一屆馬戲藝術節，表演陣容來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨7個國家與台灣在地團隊共30組團體，22日起連7天超過150場演出，活動分成帳棚內每場表演600人，與帳棚外園區不斷電表演不限人數入園，分別售票。

馬戲藝術節22日、23日連續2天只限晚上的帳棚區表演，戶外市集與表演尚未演出，仍吸引爆滿遊客進棚看戲，24日為VIP之夜，由法國團體擔綱演出，25日起一連4天從園區到帳棚，室內外都有一整天表演與市集，包括跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩橡皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集區等。

台南市文化局表示，帳棚的馬戲團表演滿場600人，預售票已賣出超過9成，入園票雖不限人數，仍因占地範圍大小控制在萬人以內，目前也已賣出6成以上。

馬戲團藝術節是台南市鬧區這波228連假活動的重頭戲，多家周邊大型飯店台南和逸飯店與台南晶應酒店看見商機，各自也與馬戲表演團體合作快閃演出或贈送帳棚票，吸引遊客直接入住。