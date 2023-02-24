九如鄉農會啟動雙向簽約模式，除對內與農民簽約保價收購外，對外也招募廠商簽約行銷，保障九如檸檬的商標不被濫用，同時也能穩定市價。（謝佳潾攝）

九如鄉農會經3年努力，終向經濟部智慧財產局註冊「九如鄉檸檬」商標，避免九如鄉的檸檬被濫用。（謝佳潾攝）

現在不是檸檬盛產期，但產地價卻從1台斤40元跌至12元，一口氣崩跌7成令九如鄉農會總幹事龔泰文質疑是「人為」所致，因此啟動雙向簽約模式來反制，除對內與農民簽約保價收購外，對外也招募廠商簽約行銷，保障九如檸檬的商標不被濫用，同時也能穩定市價。

龔泰文指出，檸檬盛產期是在每年的7、8、9月，所以現在是產出淡季，產量約僅3％，賣價也因此比較高，往年這個時期1台斤約有40元，今年初也是這個價格，但農曆年後突然一口氣崩跌7成，1台斤變成12元，他通報農糧署後，近日1台斤變15元，他質疑是業者聯合壟斷操控所致。

龔泰文說，去年為預防檸檬市場遭壟斷，有與91位農友簽約保價收購，但因去年檸檬價格好，所以即使簽約也未強制農友一定要交貨給農會，但今年狀況特殊，所以除要繼續與農友簽約外，對外也要招募廠商簽約行銷，藉此雙向簽約穩定市價。

他說，今年農友與農會簽約後，保價收購一般檸檬1台斤12元起跳，換言之，夏季盛產期的最低價1台斤也有12塊，最高價則以拍賣市場的最高均價收購，有機檸檬則1台斤60元，以此確保農友收益，但每月一定要供貨，因為對外也有簽約，不能沒有貨給廠商

他強調，九如檸檬年產量約500餘公噸，而目前除有尚享企業行簽約12公噸有機檸檬外，一般檸檬也有數家批發商接洽，已簽了20公噸，農會持續積極招商中，同時也會在每周公布進貨量，向消費者交代九如檸檬的去向。

他無奈自嘲，九如鄉的檸檬很有名，但也因此常被刷地名，九如檸檬的產量占全屏東產量不到1／3，但卻可以在好多地方買到九如檸檬，因為每個檸檬批發商都說「我賣的是九如檸檬」，甚至還有業者把進口果汁也誆成是九如檸檬汁，這對九如檸檬農來說是很大的傷害。

為此，九如鄉農會經3年努力，終向經濟部智慧財產局註冊「九如鄉檸檬」商標，避免九如鄉的檸檬被濫用，同時也盼藉由雙向簽約的方式穩定賣價。