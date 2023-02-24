中部科學園區三期后里七星農場開發案歷經2006及2010年兩次環評有條件通過，遭台北高等行政法院撤銷，2018年再闖關環評大會，北高行再次撤銷環評審查結論，且近日最高行更裁定結論效力應暫時停止執行，中科三期七星園區卻仍持續營運中，環團認為，已公然違反最高行政法院裁定。

律師團代表許文懷表示，律師團主張本件評估報告書錯誤以光電產業的製程及排放物質來推估精密機械及生物科技，且未評估在地居民致癌率較高的既存健康風險，也未就零方案與主方案進行成本效益分析，經北高行政撤銷環評審查結論及訴願決定，目前仍由最高行政法院審理中，已向最高行政法院聲請停止執行，律師團也發函中科管理局請求停工，然中科管理局迄今仍置之不理，容許七星園區廠商持續營運，顯已公然違反最高行政法院裁定。

台中市后里區馮詠淮里長表示，后里是台中污染的重災區，火力電廠、煉鋼廠、焚化爐，各種的污染排放本來就已經夠嚴重，後來增加中科三期的開發案，面對既有的污染對居民所造成的健康威脅已經夠大，新增污染排放背後潛藏的危機，環保署和中科管理局根本沒有審慎考量，法院判決已經證明在地居民當初的擔心是對的，健康風險評估沒有考慮既有的污染，呼籲中科管理局必須遵守司法判決，並且放棄上訴。

「行政權應尊重司法」，環境公益律師林三加表示，環評處分經判決撤銷後，開發單位即應依環評法第14條停止施工、營運，但中科三期園區內的廠商營運至今、目無法紀。呼籲近期上任的行政內閣應踐行行政權尊重司法的重要意義，不希望看到行政踐踏司法成為台灣的常態。

環保署綜計處處長劉宗勇說，針對北高行撤銷二階環評部分，環保署已備妥資料並向最高行政法院提起上訴，將待判決出來後依法執行。