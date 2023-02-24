東門市場現有20個攤商，販售便當、麵食、小菜、零食、服飾、花卉及手工皂等。（陳夢茹攝）

桃園市近年來活化多個傳統市場，桃園區東門市場過去歷經大火後荒廢數年，改造後轉型為美食街；中壢區新明市場2樓閒置多年，後轉型為文創市集，但都遇到集客率差，營運狀況不佳的問題，攤商頻頻哀嘆快撐不下去，卻又不知該何去何從。經發局坦言，傳統市場活化要兼顧既有攤商還要顧及營運狀況，的確相當有難度， 將和自治會討論並調整經營策略，盼能有所改善。

「民眾都不知道這裡有攤販！」東門市場自治會會長楊俊杰直呼，東門市場因2011年一把無名火而走向沒落，市府斥資7.7億元重建地下3層、地上5層的多功能綜合大樓，1樓為全聯福利中心、原東門市場20個攤商進駐，但民眾的目光都集中在全聯，樓上的二手3C商店、收多易及小型健身房，人潮稀少，無法帶動收益。

楊俊杰說，東門市場原規畫要將永和市場400多攤與舊有東門市場109攤集中，豈料永和市場攤商不願進駐，後又成立新永和市場，其他空間只好出租，民眾早已遺忘這還有20個攤商。東門市場為新建物、地價高租金也較貴，且建物採中央空調，水電由進駐廠商與攤商均分，營運成本過高。

中壢新明零售市場2樓在2022年轉型成「新明文創市集」，滿攤為32攤，現有4攤空攤，最多的是既有的算命攤約有10幾攤，被號稱為「算命一條街」，另有販售雜貨、理髮、文創商品、咖啡及手作等，打著文創願景盼吸引人潮，卻也遇到沒有生意的窘境，業者苦不堪言。

經發局坦言，傳統市場的活化的確有難度，尤其東門市場在活化前已經荒廢一段時間，新明文創市集場地位處2樓，人潮都難以深入，經檢討後認為不應侷限在舊有思維中招攬過路客，應該要朝網路、多元經營，舉例來說，東門市場目前有個攤商在網路販售日本零食，顧客則到現場取貨。

經發局表示，針對東門市場的狀況，去年已在春日路旁設置燈箱招牌，替攤商增加曝光度，近期也有與自治會討論調整經營策略，販售更獨特的商品。至於水電問題，先前有做過研議，不過礙於線路配置，無法設置獨立電錶區隔。