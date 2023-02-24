高市美濃區唯一還遵循古禮「少牢禮」祭祖的林氏大家族，清明掃墓仍殺豬宰羊、行三獻禮、穿祭服誦祝文及請「老太伯」坐鎮祭祖。（林作松提供／林雅惠高雄傳真）

清明節是祭祖的日子，隨著網路發達，不少人改用線上祭祖，但高雄市美濃區東門里仍有林氏大家族每年祭祖仍遵循古禮「少牢禮」殺豬宰羊、行三獻禮、穿祭服誦祝文，及請「老太 伯」坐鎮祭祖，管理者林作松表示，這唯一保存的祭祖儀式非常難得，已向高雄市文化局申請文化資產保存，盼讓此慎終追遠文化傳承下去。

林作松說，依循古禮祭祖是代表對祖先慎終追遠，教育後代不忘本。今年林氏家族將於2月26日、27日到六龜新寮及美濃公墓祭祀緬懷先人，4代子孫將準備全豬、全羊等祭品，將豬羊擺放主祭者林元俊左、右兩邊，由65歲林作鍾當通生掌控祭祀典禮進度並兼禮生讀祝文，林作清擔任引生引導主祭者進行祭拜，林作財、林旭棟擔任執事，協助拿祭品祭拜。

林作松指出，上百名林氏子孫祭祖當天將請出由豬肺、氣管做成的「老太伯」於祭壇坐鎮，底下用冬瓜支撐，將氣管畫成人形，豬油網當大衣，氣管挖洞叼根菸，就像1位老阿伯威嚴叼菸在現場坐鎮，此意義象徵避免家族產生是非，發生事端，也代表家族大融合之意。

客家文化研究者邱國源表示，中國傳統祭祀禮節有「太牢禮」及「 少牢禮」，國家祭典才能用太牢禮，諸侯祭祀才可行少牢禮，林氏家 族使用「少牢禮」祭祖，可能是早期林家有人當官，不過這項傳統祭儀，隨著少子化及年輕人不願意學習，逐漸失傳。

高雄市文化局表示，後天（26日）將會派人員到祭祀現場訪查及審查會議，審查評估基準將依據「民俗登錄認定及廢止審查」辦法辦理，觀察其民間參與度，文化特色及傳承情況，再決定是否納入文化資產保存。