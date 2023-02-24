台灣大於2021年底宣布以每1股台灣之星換台灣大0.04508股，約282億元，當時台灣之星每股價值約4.508元，換股後頂新持有台灣大7.4%，同時，也承接台灣之星債務300億左右。台灣大董事會通過授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發0.0326股普通股，換算併購金額從282億元變197億元，砍價約85億元。

原本預計去年就可以到位的新電信三雄，因卡關頻譜問題，經歷一連串唇槍舌戰、公聽會，連老大哥中華電(2412)也參一腳，一直到今年年初，NCC才終於決議台灣大必須在明年繳回超額頻譜，眼睜睜打亂台灣大併台灣之星的一局好棋，主要是法規規定單一電信運營商在主流1GHz的頻譜最多可以擁有50MHz，目前中華電/台灣大(3045)/遠傳(4904)/台灣之星/亞太電(3682)各自擁有40/40/30/20/20MHz，但在合併後，台灣大、遠傳將擁有60/50MHz，而台灣大先前主張維護用戶利益，故傾向不繳回超過的10MHz。總經理林之晨今法說會談到，台灣大與台灣之星的合併將進入重新協商條件，也希望很快就會消息，至於頻譜歸還的處分，NCC定在明年6月底應繳回，台灣大必須要按照主管機關的處分。

至於是否會針對無償繳回頻譜提出相關訴訟，林之晨表示，正在研擬是否有行政救濟，但也必須考量行政救濟的時間往往較長，台灣大比較介意的還是台灣大、台灣之星的用戶權益。