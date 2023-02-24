周五泛歐Stoxx 600指數晨升1.65點或0.36%，為464.15點，一致於亞洲股市稍早的表現。日本央行排除了提前結束超寬鬆政策的可能，推進全球債券殖利率下降。

建材公司聖戈班上漲5.5%，同時也推進建築材料股上漲0.8%。該公司在周四公布了創紀錄的年度營收成績，並超越了分析師強勁成長的預期。

醫療設備商Elekta在公布上季實現正數的獲利之後，股價大漲7.7%。

德國化工巨頭巴斯夫(BASF)跌3.7%；該公司公布年度獲利下跌，並計畫裁員2600人，以及暫停股票回購。

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